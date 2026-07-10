Krasnoselski: Încercările de a îngenunchea Transnistria nu vor reuși.

Liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a declarat din nou că „încercările de a îngenunchea Transnistria nu vor reuși”.

Despre aceasta a declarat Krasnoselski cu o zi înainte, referindu-se la „acțiunile discriminatorii unilaterale ale părții moldovenești”, discutându-le în cadrul unei întâlniri cu „miniștrii afacerilor externe și dezvoltării economice” Vitali Ignatiev și Serghei Obolonik, transmite infotag.md.

Ignatiev a raportat că „din cauza poziției distructive a Chișinăului, în cadrul contactelor la nivel de reprezentanți politici nu s-a reușit să se obțină progres nici într-una dintre problemele actuale, abordările interlocutorului moldovean având un caracter imitativ”.

„Chișinăul continuă să intensifice presiunea economică, socială și umanitară asupra Transnistriei, cauzând prejudicii directe locuitorilor săi. Astfel de acțiuni încalcă principiile procesului de negociere, normele internaționale, precum și mecanismul actual de cooperare comercială a Transnistriei cu Uniunea Europeană”, consideră el.

Potrivit spuselor sale, „deciziile Chișinăului privind introducerea unor noi mecanisme pseudo-fiscale, inclusiv crearea așa-numitului fond de convergență, au fost luate fără consultarea părții transnistrene și sunt îndreptate spre subminarea potențialului socio-economic al Transnistriei”.

Obolonik și-a exprimat de asemenea îngrijorarea că, începând cu 1 august, entitățile economice transnistrene vor trebui să plătească TVA direct în bugetul Moldovei pentru o serie de categorii de mărfuri.

„Astfel de măsuri pot avea consecințe grave pentru Transnistria: în condiții sufocante, întreprinderile pot înceta activitatea economică externă, o parte din producții se pot opri, iar situația economică în ansamblu se va înrăutăți”, consideră el.

Krasnoselski a subliniat în replică că problema principală rămâne lipsa unui proces de negociere deplin, inclusiv în formatul „5+2”, ceea ce a creat condiții pentru impunerea unor decizii unilaterale ale Moldovei, care astăzi se manifestă prin presiune economică asupra Transnistriei.

„Dar suntem obișnuiți să supraviețuim și să lucrăm în condiții dificile. Presiunea economică din partea Moldovei nu va duce la atingerea obiectivelor propuse. Transnistria rămâne deschisă dialogului în prezența unei disponibilități reale și confirmate prin acțiuni a Chișinăului de a soluționa practic probleme concrete în interesul oamenilor”, a asigurat Krasnoselski.