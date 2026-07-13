Krasnoselski: Decalajul dintre cele două maluri ale Nistrului este în creștere.

Liderul Transnistriei, Vadim Krasnoselski, a declarat că negocierile dintre Chișinău și Tiraspol au ajuns într-un impas.

Procesul de reglementare a relațiilor dintre Moldova și Transnistria, în decurs de 35 de ani, nu s-a apropiat de o soluționare, iar divergențele dintre părți doar se adâncesc, a declarat șeful administrației de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, citat de rupor.md.

„Dacă privim situația cu luciditate, fără propagandă, putem înțelege că prăpastia dintre cele două maluri ale Nistrului de fapt doar crește. Despre ce progres poate fi vorba, dacă nu există un dialog real? Formatul „5+2” nu funcționează de mulți ani. Chișinăul refuză categoric orice interacțiune directă la nivel înalt. Și nici nu-și respectă angajamentele asumate în cadrul acordurilor semnate anterior”, a declarat Krasnoselski.

Potrivit acestuia, contactele dintre reprezentanții politici ai părților nu duc la luarea unor decizii.

„Contactele la nivelul reprezentanților politici și al grupurilor de experți nu pot fi numite dialog. Reprezentantul moldovean a recunoscut direct că nu are mandat pentru a lua decizii și că Moldova nu va încheia niciun acord cu Transnistria. Chișinăul ignoră propunerile noastre raționale și, se pare, nu intenționează să ia nicio decizie în interesul oamenilor”, a spus el.

Krasnoselski susține, de asemenea, că situația în procesul de negocieri devine tot mai tensionată.

„Astăzi s-a format o situație destul de explozivă, când una dintre părțile procesului de negocieri, cu acordul tacit al unor mediatori internaționali, a renunțat la metodele diplomației și dialogului în favoarea șantajului, amenințărilor și presiunii. Din această cauză, numărul problemelor crește ca un bulgăre de zăpadă”, a afirmat el.

Comentând propunerea de a organiza întâlnirile negociatorilor pe teritoriul Moldovei, Krasnoselski a declarat că pentru aceasta Chișinăul trebuie să-și schimbe legislația.

„Dacă partea moldovenească dorește să restabilească practica anterioară a întâlnirilor pe teritoriul său, cu plăcere, nu ne opunem. Doar că, pentru început, să anuleze normele represive din codul său penal care amenință fiecare locuitor al Transnistriei”, a spus el.

Vorbind despre fondul de convergență, discutat de autoritățile moldovenești, Krasnoselski s-a pronunțat împotriva acestei inițiative.

„Cât privește așa-numitul fond de convergență, singurul lucru care trebuie discutat aici este anularea acestei decizii discriminatorii care, la fel ca în cazul taxelor vamale, are un singur scop – să jefuiască afacerile și populația Transnistriei”, a declarat el.

Totodată, șeful administrației de la Tiraspol a anunțat că susține discutarea altor inițiative economice.

Fondul de convergență, potrivit intenției autorităților moldovenești, ar trebui să devină un instrument financiar pentru pregătirea reintegrării țării și reducerea decalajului socio-economic dintre cele două maluri ale Nistrului. Se preconizează că fondurile vor fi direcționate spre modernizarea infrastructurii, susținerea afacerilor, dezvoltarea educației, sănătății și serviciilor publice pe malul stâng după începerea procesului de reintegrare.