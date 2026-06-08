theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
rupor.md logorupor
8 Iunie 2026, 15:43
632
Copiază linkul
Link copiat

Junghietu: Moldova este un exemplu despre cum o țară poate transforma o criză într-o oportunitate

Republica Moldova a depășit dependența totală de sursele tradiționale de energie și construiește acum o piață energetică comună cu Europa.

Junghietu: Moldova este un exemplu despre cum o țară poate transforma o criză într-o oportunitate.
Junghietu: Moldova este un exemplu despre cum o țară poate transforma o criză într-o oportunitate.

Declarația a fost făcută de Dorin Junghietu, ministrul Energiei, la evenimentul Energy Strategy Summit 2026 de la București.

Potrivit acestuia, România a ajutat la gestionarea deficitului de resurse energetice, iar următorul pas va fi lansarea noilor linii de transport pentru energia electrică și energia „verde”, informează rupor.md.

„Astăzi, Moldova devine un exemplu despre cum o țară mică poate transforma o criză într-o oportunitate strategică. Am trecut de la vulnerabilitate la reziliență, de la dependență la diversificare și de la izolare energetică la integrare regională”, a declarat Junghietu.

Ministerul subliniază că sprijinul operativ din partea Bucureștiului, care a împărțit resurse în timpul întreruperilor, a ajutat să rezistăm în cea mai dificilă perioadă.

„România a fost alături de Moldova când aveam cea mai mare nevoie. A furnizat gaz când exista incertitudine, energie electrică când sistemul nostru era pus la încercare”, a menționat ministrul.

În prezent, ministerul se concentrează pe planurile de viitor. Pentru a se consolida definitiv în sistemul european, Moldova construiește noi linii de transport al energiei electrice către România — Bălți–Suceava și Strășeni–Gutinaș. De asemenea, sunt planificate modernizarea rețelelor interne vechi, dezvoltarea energiei solare și eoliene și instalarea unor acumulatori industriali uriași pentru stocarea acestei energii electrice.

Sursă
rupor.md logorupor
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici