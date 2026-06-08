Junghietu: Moldova este un exemplu despre cum o țară poate transforma o criză într-o oportunitate.

Declarația a fost făcută de Dorin Junghietu, ministrul Energiei, la evenimentul Energy Strategy Summit 2026 de la București.

Potrivit acestuia, România a ajutat la gestionarea deficitului de resurse energetice, iar următorul pas va fi lansarea noilor linii de transport pentru energia electrică și energia „verde”, informează rupor.md.

„Astăzi, Moldova devine un exemplu despre cum o țară mică poate transforma o criză într-o oportunitate strategică. Am trecut de la vulnerabilitate la reziliență, de la dependență la diversificare și de la izolare energetică la integrare regională”, a declarat Junghietu.

Ministerul subliniază că sprijinul operativ din partea Bucureștiului, care a împărțit resurse în timpul întreruperilor, a ajutat să rezistăm în cea mai dificilă perioadă.

„România a fost alături de Moldova când aveam cea mai mare nevoie. A furnizat gaz când exista incertitudine, energie electrică când sistemul nostru era pus la încercare”, a menționat ministrul.

În prezent, ministerul se concentrează pe planurile de viitor. Pentru a se consolida definitiv în sistemul european, Moldova construiește noi linii de transport al energiei electrice către România — Bălți–Suceava și Strășeni–Gutinaș. De asemenea, sunt planificate modernizarea rețelelor interne vechi, dezvoltarea energiei solare și eoliene și instalarea unor acumulatori industriali uriași pentru stocarea acestei energii electrice.