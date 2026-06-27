Iurie Ciocan: Din teritoriu vin informații că amalgamarea nu este deloc voluntară.

Procesul de amalgamare a localităților trebuie să fie însoțit de un dialog amplu cu societatea și de garanții clare că deciziile sunt luate fără presiuni politice.

Opinia aparține fostului șef al Centrului pentru Implementarea Reformelor, Iurie Ciocan, și a fost exprimată în cadrul dezbaterii publice „Reforma APL și integrarea europeană: necesitate, eficacitate și calea europeană”. Potrivit lui Iurie Ciocan, din mai multe localități sunt semnalate situații care ridică semne de întrebare privind caracterul voluntar al procesului de amalgamare, transmite ipn.md.

Iurie Ciocan a precizat că Guvernul trebuie să aleagă între asumarea unei formule clare de reorganizare administrativă și acordarea unei libertăți reale comunităților locale de a decide asupra viitorului lor.

„Din informațiile care vin din teritoriu amalgamarea nu este neapărat voluntară. Fie Guvernul își asumă responsabilitatea și oferă țării noua hartă administrativă și încep dezbaterile cu eventuale schimbări, fie Guvernul le oferă oamenilor libertatea totală de a decide singuri, fără presiuni venite din partea reprezentantului Guvernului în teritoriu sau a deputaților. Sunt cazuri când și organele de forță intervin și le spun oamenilor cum să decidă amalgamarea”, a explicat Iurie Ciocan.

Fostul șef al Centrului pentru Implementarea Reformelor a atras atenția că o reformă de asemenea amploare nu poate avea succes fără consultări extinse și fără luarea în considerare a argumentelor formulate de toate forțele politice.

„Chem toată societatea la dialog. Evident, niciodată nu vom ajunge la un consens absolut, dar când doar un partid parlamentar susține reforma, iar celelalte partide sunt împotriva, avem o problemă. Uneori din partea opoziției vin argumente foarte pertinente care trebuie luate în considerare”, a precizat Iurie Ciocan.

Acesta a oferit exemple de intervenții din partea reprezentanților autorităților centrale în procesul de luare a deciziilor la nivel local. Potrivit lui, astfel de situații afectează încrederea cetățenilor în reforma APL.

„Știu situații concrete când în consiliile sătești ale unor localități, de trei ori au existat decizii când oamenii au decis voluntar să se amalgameze, și ulterior venea deputatul responsabil de raionul respectiv și le spunea oamenilor cum trebuie să se amalgameze. Ulterior, venea reprezentantul Cancelariei de Stat care spunea că deputatul n-are dreptate și amalgamarea trebuie să aibă loc invers. Iată astfel de cazuri nu consolidează deloc credibilitatea acestei reforme”, a mai spus fostul șef al Centrului pentru Implementarea Reformelor.