Ion Chicu: Reducem numărul primăriilor, dar mărim efectivele ministerelor.

În ultimii patru ani, efectivele de personal ale instituțiilor de stat și ale ministerelor aproape s-au dublat.

În cadrul reformei administrative, autoritățile restrâng, pe de o parte, puterea autorităților locale, iar pe de altă parte, o extind pe cea a autorităților centrale.

Fostul prim-ministru și președintele Partidului Dezvoltării și Unirii Moldovei, Ion Chicu, atrage atenția asupra acestui aspect. Politicianul se întreabă unde este logica și cum se poate explica acest lucru cetățenilor, relatează logos-pres.md.

„Explicați de ce, în patru ani, efectivul de personal al Cancelariei de Stat aproape s-a dublat – de la 202 de angajați la 379”, întreabă politicianul. – Este echivalentul personalului a 20 de primării, pentru că aproximativ atâția specialiști lucrează în acestea. Iar dacă luăm în calcul povara asupra bugetului, atunci este și mai mult, deoarece salariile din Cancelaria de Stat sunt mult mai mari decât în primării”.

Aceeași situație se observă și în alte ministere, remarcă el. La Ministerul Justiției erau 94 de angajați, acum sunt 155 (plus 66 de unități). Sau echivalentul a 8 primării. La Ministerul Economiei și Infrastructurii erau 156, acum 308 — dublu (sau încă 20 de primării).

La Ministerul Agriculturii, care a fost comasat cu Ministerul Mediului, în 2021 lucrau 121 de specialiști, iar acum numărul angajaților a crescut aproape dublu — până la 206 persoane, sau încă 13 primării. La Ministerul Sănătății erau 105 angajați, acum 219, la Ministerul Educației erau 112, acum 179 și așa mai departe.

„Aceste calcule aritmetice simple arată că, prin reducerea primăriilor, autoritățile umflă efectivele de personal din instituțiile puterii centrale”, constată el. – Atunci ce fel de reformă punem în aplicare? Și cum le vom explica bunicilor noștri creșterea efectivului de personal al Cancelariei de Stat cu încă 56 de persoane, în timp ce li se ia posibilitatea de a se adresa primăriei pentru a-și rezolva problema?”.