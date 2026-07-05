Ion Chicu: Atenție la platformele false de investiții.

Fostul premier și deputatul Ion Cicu a lansat un avertisment către cetățeni privind platformele fantomă de investiții și schemele frauduloase care folosesc ilegal imagini ale unor persoane publice, inclusiv ale sale.

Ion Chicu a atras atenția asupra instrumentelor financiare sigure pentru plasarea fondurilor și a celor de evitat: „Dacă aveți economii acasă sau unde le păstrați și doriți să le protejați de inflație – alegeți fie un depozit bancar, fie plasarea în titluri de stat. Câștigul nu este foarte mare, dar cel puțin este sigur și nu există niciun risc. Niciun om serios nu vă va recomanda vreodată TUX sau ceva similar. Nu există bani ușori nicăieri”, transmite logos-pres.md.

El a îndemnat cetățenii la vigilență, subliniind: „Nu vă despărțiți de bani la primul apel!”.

„Nu există câștig ușor fără risc nicăieri. Niciun om serios nu vă va spune lucruri de genul: «adu bani de acasă, investește aici și mâine vei deveni bogat». Eu nu am făcut asta și nu voi face niciodată, și cred că nimeni din această sală nu va proceda astfel. Trebuie să înțelegem acest lucru”, a declarat Chicu.

Ingineria socială în masă

Aceste declarații au fost făcute în timpul prezentării raportului Comisiei de anchetă privind fenomenul fraudei telefonice, financiare și digitale.

Comisia a constatat că peste 95% dintre astfel de infracțiuni sunt comise prin metode de inginerie socială. În urma dezbaterilor, Parlamentul a aprobat recomandarea de a crea Centrul Național de Coordonare pentru Combaterea Fraudelor (Punct Focal Național Antifraudă) cu scopul de a întări mecanismele de prevenire, identificare, investigare și stopare a încălcărilor legii.

De asemenea, se propune modificarea legislației pentru înăsprirea pedepselor pentru fraudele digitale, introducerea unei reglementări mai stricte a activelor virtuale și eliminarea completă a anonimatului la activarea cartelelor SIM preplătite.

În plus, comisia recomandă autorităților, băncilor și operatorilor de comunicații să-și întărească sistemele antifraudă, să intensifice campaniile de informare (în special în rândul persoanelor în vârstă) și să echipeze instituțiile penitenciare cu dispozitive pentru blocarea comunicațiilor radio.