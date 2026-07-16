Ion Ceban, despre creșterea tarifului la gaz până la 21 de lei: O nouă prostie.

Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a criticat inițiativa de majorare a tarifului la gazele naturale pentru consumatorii finali până la aproape 21 de lei pe metru cub, numind această decizie „o nouă prostie a autorităților PAS”.

Despre aceasta a anunțat primarul pe canalul său de Telegram, comentând cererea companiei Energocom adresată Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Edilul a cerut retragerea imediată a propunerii de majorare a prețului și a acuzat conducerea țării că încearcă să rezolve problemele bugetului de stat pe seama populației, transmite rupor.md.

Ceban și-a exprimat indignarea că locuitorii țării vor trebui să plătească mult mai mult pentru gaz, deși tariful actual este deja ridicat. El a legat creșterea prețurilor de o proastă gestionare a finanțelor publice.

„Cetățenii acestei țări sunt jefuiți zilnic din cauza incompetenței voastre — a voastră, pentru că nu sunteți capabili să administrați țara. Vă gândiți doar cum să stoarceți mai mulți bani din buzunarele cetățenilor pentru a acoperi gaura financiară din bugetul de stat, pe care voi înșivă ați creat-o în ultimii ani”, a declarat primarul Chișinăului.

Potrivit lui, datoria publică a ajuns deja la 143 de miliarde de lei, iar prețurile la benzină și motorină continuă să rămână la un nivel ridicat, de 28–29 de lei.

Ceban a cerut să se înceteze folosirea crizelor ca justificare, să se oprească finanțarea „companiilor intermediare” și a solicitat procuraturii să investigheze aceste scheme.