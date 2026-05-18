Ion Ceban, despre alegerile din Orhei: PAS a încasat-o rușinos drept în ceafă.

Potrivit lui, partidul aflat la guvernare și candidatul său „au pierdut rușinos”, ocupând doar locul cinci.

„PAS și candidatul lor au înregistrat 14%, clasându-se pe locul 5, abia întrunind 1000 de voturi, mai puțin decât la o secție de votare în Chișinău. PAS a încasat-o rușinos drept în ceafă și oamenii i-au pedepsit la aceste alegeri locale, unde au creat diversiuni”, a declarat Ceban la ședința de astăzi a serviciilor municipale, informează unimedia.info.

El a acuzat PAS de „diversiuni” și de intervenție în procesul electoral, afirmând că în Orhei au fost scoși din cursă candidați pe care partidul îi considera periculoși, iar de asemenea au fost folosite resurse media și administrative pe scară largă.

„Acolo a funcționat întreaga mașinărie mediatică a PAS – așa-numiții influenceri, troli, bloggeri, tot felul de formatori de opinie în ultimele săptămâni au mișunat acolo, toată cohorta PAS, tot Guvernul, zeci de deputați au făcut campanie electorală. Doar Maia Sandu nu a fost prezentă fizic acolo, restul practic toți au fost să susțină așa-numitul candidat PAS”, a spus Ceban.

Potrivit lui, în ciuda resurselor financiare și surse mediatice enorme, candidatul PAS a obținut doar 14% din voturi.

Reprezentanții PAS nu au comentat încă acuzațiile.

Comisia Electorală Centrală a publicat rezultatele preliminare ale noilor alegeri locale pentru funcția de primar al municipiului Orheiului. Niciun candidat nu a acumulat peste 50% din voturi, astfel că localitatea va merge în turul II.