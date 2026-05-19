19 Mai 2026, 20:18
Instanța a respins cererea de recuzare a unui judecător în dosarul lui Igor Dodon
Procurorul Petru Iarmaliuc a depus o cerere de recuzare a judecătorului Alexandru Negru, membru al completului care examinează dosarul „Sacoșa neagră”, în care este învinuit fostul președinte Igor Dodon.
Cererea a fost examinată în ședință, însă instanța a respins-o, transmite rupor.md cu referire la ipn.md.
În motivarea cererii, procurorul a invocat declarații anterioare ale judecătorului, potrivit cărora o rudă apropiată a acestuia ar avea legături personale cu inculpatul Igor Dodon și ar fi fost implicată în activități politice asociate acestuia, inclusiv în structuri de consiliere la nivel local.
Apărarea și-a exprimat, de asemenea, sprijinul pentru solicitarea de recuzare.
Cu toate acestea, magistrații au decis respingerea cererii.
Anterior, și apărarea a formulat mai multe solicitări de recuzare vizând alți judecători din complet, însă toate au fost respinse de instanță.