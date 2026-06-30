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Infotag.md logoInfotag
30 Iunie 2026, 11:53
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Instanța a încetat procesul împotriva lui Stoianoglo privind inviolabilitatea vieții private

Instanța nu a găsit elemente de infracțiune în acțiunile fostului procuror general Alexandr Stoianoglo.

Instanța a încetat procesul împotriva lui Stoianoglo privind încălcarea vieții private.
Instanța a încetat procesul împotriva lui Stoianoglo privind încălcarea vieții private.

Aceasta după ce, aflându-se în exercitarea atribuțiilor, Stoianoglo a făcut publice informații din telefonul fostului șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari.

Potrivit acestuia, cu o zi înainte, instanța din Chișinău a închis dosarul intentat împotriva sa în 2021 pentru încălcarea intimității vieții private. Fostul șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, a depus o cerere civilă în instanță, acuzându-l pe Stoianoglo că, „folosindu-se de poziția sa oficială”, a obținut și a făcut publice informații din telefonul lui Morari, încălcând astfel „intimitatea vieții private”, informează infotag.md.

„Instanța a stabilit că fapta care mi se impută nu a atins gradul de pericol social necesar pentru a fi recunoscută ca infracțiune și a respins, de asemenea, cererea civilă formulată împotriva mea ca neîntemeiată”, a declarat Stoianoglo.

El susține, de asemenea, că în 2021 „a făcut publică, în mod legal și responsabil, informația obținută, inclusiv cu sprijinul Europol”, iar atunci acest lucru i-a costat funcția.

La o conferință de presă din 2021, Stoianoglo a făcut publică corespondența lui Morari cu reprezentanți ai societății civile și misiunilor diplomatice. La începutul lunii octombrie 2021, Alexandr Stoianoglo a fost suspendat din funcția de procuror general. A fost reținut, iar ulterior împotriva sa au fost deschise mai multe dosare penale pentru abuz de putere, corupție pasivă, declararea de informații false în declarația de venituri și îmbogățire ilicită. 

În 2023, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat că suspendarea lui Alexandr Stoianoglo din funcție s-a făcut cu încălcarea procedurii. CEDO a dispus plata către Stoianoglo din bugetul Moldovei a sumei de 3,6 mii de euro ca despăgubire pentru prejudiciul moral cauzat.

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