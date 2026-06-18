Instanța a dispus arestarea lui Ilan Șor în cauza privind delapidarea a 100 milioane de dolari de la BEM.

Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a dispus arestarea preventivă în lipsă pentru 30 de zile a lui Ilan Șor în dosarul privind delapidarea a 100 de milioane de dolari de la Banca de Economii.

Decizia a fost luată pe 17 iunie, la solicitarea procurorului.

Potrivit datelor Procuraturii, Ilan Șor, deținând funcția de președinte al Consiliului de Administrație al SA „Banca de Economii”, în perioada iulie 2013 – septembrie 2014, ar fi organizat și coordonat un grup criminal care a elaborat și implementat o schemă de delapidare a 100 milioane de dolari din activele băncii, transmite rupor.md.

Acesta ar fi controlat de facto, prin intermediul unor persoane interpuse, mai multe instituții financiar-bancare și ar fi asigurat adoptarea unor decizii cu caracter administrativ, juridic și economico-financiar necesare realizării planului infracțional.

În cadrul schemei, ar fi fost create condiții pentru transferarea și utilizarea mijloacelor financiare ale SA „Banca de Economii” în interesul grupului criminal organizat, inclusiv prin utilizarea unor documente false. Ilan Șor este învinuit în acest dosar că ar fi avut rol de organizator, instigator și coautor al infracțiunii de delapidare a averii străine, faptă săvârșită de mai multe persoane, în cadrul unui grup criminal organizat, în proporții deosebit de mari.

Totodată, în cadrul aceleiași cauze penale, la 29 ianuarie 2024, președintele interimar al SA „Banca de Economii” a fost condamnat la 10 ani de închisoare. Actualmente, cauza în privința ultimului se află pe rolul Curții de Apel Centru, la 8 iulie urmând a fi pronunțată decizia.

Ilan Șor se află în afara Republicii Moldova din 2019. Inițial a plecat în Israel, apoi s-a mutat în Rusia, unde a obținut cetățenia rusă.

În aprilie 2023, Curtea de Apel Chișinău l-a condamnat deja pe Șor la 15 ani de închisoare în dosarul fraudei bancare. Sentința a fost pronunțată în lipsa acestuia.