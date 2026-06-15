Injurii la adresa unor politicieni din opoziție la Congresul PAS.

Fostul deputat Constantin Oboroc, ex-prim-vicepremier, și-a exprimat recunoștința față de Igor Grosu pentru modul în care a gestionat situația și a declarat:

„Domnule președinte Igor Grosu, vă felicit și vă mulțumesc pentru calmul, inteligența cu care ați gestionat faza când un purcel din Primăria Chișinău a încercat să rămâne în Parlament. Și când era împins frumușel și apăsat spre ușă, un cârlan politic prost, regizor cu gura spartă, filma scena și țipa: Oameni buni. Ia uitați-vă ce se face în Parlament”, citează unimedia.info.

Pentru purceii din ograda lui tata, care râmau și dărâmau gardul la coteț, era un singur leac - sârma-n bot”.

Potrivit lui Constantin Oboroc, el se referea la episoade politice cu implicarea primarului Chișinăului, Ion Ceban, și a liderului Partidului „Democrația Acasă”.

În timpul discursului său, a făcut referire și la fostul președinte Vladimir Voronin:

„Acest derbedeu politic, acest dinozaur sovietic roșu, care a călărit Moldova 8 ani și și-a bătut joc de neamul nostru”.

O parte dintre membrii PAS prezenți în sală au aplaudat discursul lui Constantin Oboroc.

Jurnaliștii au solicitat comentarii de la politicienii menționați, însă până la momentul publicării nu au primit reacții din partea acestora.