Inițiative privind inundațiile și Nistrul, respinse în plenul Parlamentului.

Vicepreședintele Parlamentului, Vlad Batrîncea, a solicitat audierea de urgență a ministrului Mediului, Gheorghe Hajder. Acesta a cerut prezentarea unui raport detaliat privind sursele financiare alocate pentru curățarea râului Nistru, instrumentele tehnice utilizate, precum și măsurile concrete întreprinse pentru asigurarea cu apă potabilă a populației, transmite noi.md.

Inițiativa a acumulat doar 33 de voturi, fiind respinsă. O altă solicitare de audiere a fost înaintată de liderul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, care a cerut prezența în plen a prim-ministrului Alexandru Munteanu.

Deputatul a solicitat informații oficiale despre prejudiciile provocate de dezastrul natural în raioanele Ungheni și Călărași, dar și despre acțiunile de sprijin pentru sinistrați. Totodată, Costiuc a lansat un apel la solidaritate către parlamentari.

„Să aleagă fiecare câte o familie afectată de calamități pe care să o ajute”, a propus Vasile Costiuc.

Propunerea de audiere a premierului a picat, de asemenea, întrunind doar 32 de voturi din partea parlamentarilor. O altă inițiativă a venit din partea deputatului PSRM, Vladimir Odnostalco, care a propus semnarea unei declarații intitulate „Parlamentul fără fum”.

Subiectul a generat o replică ironică din partea președintelui Parlamentului, Igor Grosu, care a intervenit spunând: „Fără „tiutiun”, mai bine zis”. Cu toate acestea, șeful legislativului a susținut demersul și a îndemnat deputații din toate fracțiunile să se alăture inițiativei.

„Inițiativa e bună, invit pe toți fumătorii și nefumătorii să o semnăm”, a declarat Igor Grosu.