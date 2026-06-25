theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
radiomoldova.md logoradiomoldova
25 Iunie 2026, 22:47
1 276
Copiază linkul
Link copiat

Inițiativa Partidului Nostru privind armata pe bază de contract a ajuns la Curtea Constituțională

Inițiativa Partidului Nostru, prin care formațiunea propune ca serviciul militar să fie exercitat în mod benevol, exclusiv în baza unui contract, a ajuns la Curtea Constituțională.

Inițiativa Partidului Nostru privind armata pe bază de contract a ajuns la Curtea Constituțională.
Inițiativa Partidului Nostru privind armata pe bază de contract a ajuns la Curtea Constituțională.

Partidul a solicitat Curții emiterea avizului obligatoriu prevăzut de Constituție, astfel încât proiectul să poată fi examinat ulterior de Parlament, transmite radiomoldova.md.

Unul dintre autorii inițiativei, deputatul Alexandr Berlinschii, a declarat că Republica Moldova are nevoie de o armată profesionistă și modernă, iar securitatea statului trebuie să se bazeze pe pregătirea și motivarea militarilor, nu pe recrutarea obligatorie.

Partidul susține că ideea găsește sprijin printre reprezentanții diferitelor fracțiuni parlamentare și necesită o dezbatere publică largă.

Dacă Curtea Constituțională va da un aviz pozitiv, proiectul va putea fi supus examinării Parlamentului. Pentru adoptarea modificărilor corespunzătoare vor fi necesare cel puțin 68 de voturi ale deputaților.

Anterior, președintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, Lilian Carp, s-a pronunțat împotriva anulării serviciului militar obligatoriu în condițiile actuale. În opinia sa, o astfel de reformă este posibilă doar în timp de pace, deoarece recruții constituie baza rezervelor de mobilizare ale țării.

Inițiativa a fost evaluată critic și de experții WatchDog.MD, care au numit-o populistă și potențial periculoasă pentru securitatea națională.

Discuțiile privind proiectul au loc pe fundalul declarațiilor Ministerului Apărării despre posibilitatea introducerii unei pregătiri militare de bază obligatorii pentru cetățenii cu vârste între 18 și 55 de ani. Potrivit autorităților, această măsură este menită să întărească capacitatea de apărare a țării și nu prevede recrutarea în masă a populației.

Sursă
radiomoldova.md logoradiomoldova
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici