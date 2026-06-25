Inițiativa Partidului Nostru privind armata pe bază de contract a ajuns la Curtea Constituțională.

Inițiativa Partidului Nostru, prin care formațiunea propune ca serviciul militar să fie exercitat în mod benevol, exclusiv în baza unui contract, a ajuns la Curtea Constituțională.

Partidul a solicitat Curții emiterea avizului obligatoriu prevăzut de Constituție, astfel încât proiectul să poată fi examinat ulterior de Parlament, transmite radiomoldova.md.

Unul dintre autorii inițiativei, deputatul Alexandr Berlinschii, a declarat că Republica Moldova are nevoie de o armată profesionistă și modernă, iar securitatea statului trebuie să se bazeze pe pregătirea și motivarea militarilor, nu pe recrutarea obligatorie.

Partidul susține că ideea găsește sprijin printre reprezentanții diferitelor fracțiuni parlamentare și necesită o dezbatere publică largă.

Dacă Curtea Constituțională va da un aviz pozitiv, proiectul va putea fi supus examinării Parlamentului. Pentru adoptarea modificărilor corespunzătoare vor fi necesare cel puțin 68 de voturi ale deputaților.

Anterior, președintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, Lilian Carp, s-a pronunțat împotriva anulării serviciului militar obligatoriu în condițiile actuale. În opinia sa, o astfel de reformă este posibilă doar în timp de pace, deoarece recruții constituie baza rezervelor de mobilizare ale țării.

Inițiativa a fost evaluată critic și de experții WatchDog.MD, care au numit-o populistă și potențial periculoasă pentru securitatea națională.

Discuțiile privind proiectul au loc pe fundalul declarațiilor Ministerului Apărării despre posibilitatea introducerii unei pregătiri militare de bază obligatorii pentru cetățenii cu vârste între 18 și 55 de ani. Potrivit autorităților, această măsură este menită să întărească capacitatea de apărare a țării și nu prevede recrutarea în masă a populației.