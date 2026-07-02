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noi.md logonoi
2 Iulie 2026, 17:33
1 930
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Inițiativa de a interzice funcționarilor publici să facă parte din consiliile companiilor de stat, respinsă

Majoritatea parlamentară a PAS a respins astăzi, propunerea deputatei PSRM Adela Răileanu de a abroga legea care permite numirea funcționarilor publici în consiliile de administrare ale companiilor de stat.

Inițiativa de a interzice funcționarilor publici să facă parte din consiliile companiilor de stat, respinsă.
Inițiativa de a interzice funcționarilor publici să facă parte din consiliile companiilor de stat, respinsă.

Opoziția a cerut introducerea pe ordinea de zi a unui proiect de lege pentru anularea acestor excepții adoptate în 2021, însă inițiativa nu a întrunit voturile necesare, notează noi.md cu referire la Telegraph.md.

Conform deputatei PSRM, actualul cadru legal favorizează abuzurile și nepotismul.

„Aceste excepții au permis, în ultimii ani, promovarea și facilitarea cazurilor de influență în procesul decizional, conflicte de interese, îmbogățire ilicită, utilizare necorespunzătoare a fondurilor și bunurilor publice, precum și legalizarea abuzului de putere”, a declarat Adela Răileanu.

Totodată, Răileanu a adăugat că normele în vigoare au permis numirea unor persoane apropiate demnitarilor în întreprinderi de stat și societăți pe acțiuni, unde beneficiază de „salarii de sute de mii de lei”. În ciuda criticilor opoziției privind favorizarea unor funcții extrem de bine plătite pentru exponenții guvernării, majoritatea PAS a respins dezbaterea proiectului în plenul Parlamentului.

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