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Infotag.md logoInfotag
21 Septembrie 2026, 14:00
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În Transnistria, peste 51.000 de persoane au votat la alegerile pentru Duma de Stat a Rusiei

Locuitorii Transnistriei cu cetățenie rusă au participat duminică, 20 septembrie, la vot în cadrul alegerilor pentru Duma de Stat a Rusiei.

În Transnistria, peste 51.000 de persoane au votat la alegerile pentru Duma de Stat a Rusiei.
În Transnistria, peste 51.000 de persoane au votat la alegerile pentru Duma de Stat a Rusiei.

Potrivit datelor preliminare ale comisiei electorale locale, peste 51.000 de persoane și-au exercitat acest drept, ceea ce reprezintă aproape un sfert din numărul total al alegătorilor ruși care au participat la vot în străinătate, scrie infotag.md.

Cei mai mulți au votat la Tiraspol, unde au fost deschise șase secții de votare – 21,6 mii de persoane. La Bender – 10,5 mii, la Rîbnița – 4,8 mii, la Slobozia – 3,8 mii, la Dubăsari – 3,2 mii, la Grigoriopol – 2,9 mii, la Camenca – 2,2 mii, la Dnestrovsc – 1,8 mii.

Majoritatea celor care au participat la vot și-au dat votul pentru partidul „Rusia Unită” – circa 78%.

În regiune locuiesc peste 220 de mii de cetățeni cu cetățenie rusă. La alegerile precedente, în 2021, au votat peste 59 de mii de persoane, dintre care majoritatea – pentru partidul de guvernământ „Rusia Unită”.

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