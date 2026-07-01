În Parlament va fi propusă denunțarea unui alt acord din cadrul CSI.

Comisia parlamentară pentru politică externă va propune plenului denunțarea Acordului privind schimbul interbibliotecar în cadrul CSI.

Acordul reglementează schimbul fizic de publicații între fondurile bibliotecilor naționale ale țărilor CSI. Inițiativa de denunțare a venit din partea Ministerului Culturii, transmite rupor.md.

Instituția consideră că documentul nu mai este necesar, deoarece majoritatea schimburilor și mecanismelor de cooperare bibliotecară se desfășoară acum în format digital. În plus, sistemul prevăzut de acord implică cheltuieli mari pentru trimiterea internațională a publicațiilor fizice.

Biblioteca Națională a Moldovei va putea continua cooperarea internațională, inclusiv cu bibliotecile țărilor CSI, prin rețele profesionale internaționale. Printre acestea se numără IFLA, Federația Internațională a Asociațiilor și Instituțiilor Bibliotecare, și EBLIDA, Biroul European al Asociațiilor Bibliotecare, Informaționale și Documentare.

În Parlament s-a menționat, de asemenea, că păstrarea mecanismelor CSI nu mai este considerată necesară în contextul situației geopolitice din regiune și al reorientării priorităților externe ale Moldovei.

Acordul a fost semnat în 1999 la Rostov. Împreună cu acesta se propune denunțarea și a protocolului adițional.

Inițiativa face parte din procesul de revizuire a tratatelor încheiate pe platforma CSI și este legată de alinierea politicii naționale la standardele Uniunii Europene.