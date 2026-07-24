În Capitală se desfășoară un protest împotriva creșterii tarifelor la gaze.

Zeci de cetățeni și politicieni s-au adunat dimineața în fața clădirii Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) pentru a protesta față de creșterea tarifului la gazele naturale până la 21 de lei.

Participanții la acțiune au venit cu pancarte și lozinci, printre care: „Vrem gaz la un preț corect, nu scheme în plus”, scrie unimedia.info.

Pe 22 iulie, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a supus dezbaterii publice proiectul noului tarif la gazele naturale pentru consumatorii finali, după ce compania Energocom a solicitat majorarea acestuia.

În aceeași zi, directorul interimar al Energocom, Eugeniu Buzatu, a explicat motivele pentru care compania a propus ajustarea tarifelor la gazele naturale.