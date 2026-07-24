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unimedia.info logounimedia
24 Iulie 2026, 10:36
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În Capitală se desfășoară un protest împotriva creșterii tarifelor la gaze

Zeci de cetățeni și politicieni s-au adunat dimineața în fața clădirii Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) pentru a protesta față de creșterea tarifului la gazele naturale până la 21 de lei.

În Capitală se desfășoară un protest împotriva creșterii tarifelor la gaze.
În Capitală se desfășoară un protest împotriva creșterii tarifelor la gaze.

Participanții la acțiune au venit cu pancarte și lozinci, printre care: „Vrem gaz la un preț corect, nu scheme în plus”, scrie unimedia.info.

Pe 22 iulie, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a supus dezbaterii publice proiectul noului tarif la gazele naturale pentru consumatorii finali, după ce compania Energocom a solicitat majorarea acestuia.

În aceeași zi, directorul interimar al Energocom, Eugeniu Buzatu, a explicat motivele pentru care compania a propus ajustarea tarifelor la gazele naturale.

Sursă
unimedia.info logounimedia
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