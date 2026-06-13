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rupor.md logorupor
13 Iunie 2026, 14:30
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Ilie Bolojan a sosit la Chișinău: Va participa la congresul PAS

Prim-ministrul interimar al României, liderul Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan, a sosit la Chișinău.

Ilie Bolojan a sosit la Chișinău: Va participa la congresul PAS.
Ilie Bolojan a sosit la Chișinău: Va participa la congresul PAS.

Potrivit surselor IPN, duminică acesta va participa la congresul partidului „Acțiune și Solidaritate” (PAS), transmite rupor.md

În legătură cu vizita oficialului român, Primăria Chișinău a anunțat restricții temporare de acces în anumite locuri publice din capitală. Măsurile vor fi în vigoare de la ora 12:00, 13 iunie, până la ora 21:00, 14 iunie, în zonele centrale ale orașului și pe traseele care duc spre Aeroportul Internațional Chișinău.

Ultima vizită a lui Ilie Bolojan la Chișinău a avut loc la sfârșitul lunii mai, când a participat la un eveniment dedicat reformei administrației publice locale. Atunci premierul român a întrerupt programul oficial din cauza unui incident cu o dronă la Galați, unde UAV-ul a lovit un bloc de locuințe.

Duminică, la Palatul Republicii va avea loc al IV-lea congres PAS, în cadrul căruia va fi ales noul conducător al formațiunii.

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