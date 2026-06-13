Ilie Bolojan a sosit la Chișinău pentru a participa la congresul PAS.

Potrivit surselor IPN, duminică acesta va participa la congresul partidului „Acțiune și Solidaritate” (PAS), transmite rupor.md.

În legătură cu vizita oficialului român, Primăria Chișinău a anunțat restricții temporare de acces în anumite locuri publice din Capitală. Măsurile vor fi în vigoare de la ora 12:00, 13 iunie, până la ora 21:00, 14 iunie, în zonele centrale ale orașului și pe traseele care duc spre Aeroportul Internațional Chișinău.

Ultima vizită a lui Ilie Bolojan la Chișinău a avut loc la sfârșitul lunii mai, când a participat la un eveniment dedicat reformei administrației publice locale. Atunci premierul român a întrerupt programul oficial din cauza unui incident cu o dronă la Galați, care a lovit un bloc de locuințe.

Duminică, la Palatul Republicii va avea loc al IV-lea congres PAS, în cadrul căruia va fi ales noul conducător al formațiunii.