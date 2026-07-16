Ignatiev: Fără OSCE, revenirea la reglementarea relațiilor este dificilă.

Negociatorul-șef al Tiraspolului, Vitali Ignatiev, a declarat că „fără medierea OSCE va fi foarte dificilă revenirea la o activitate normală și ritmică în cadrul procesului de reglementare a conflictului transnistrean”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei întrevederi desfășurate miercuri, la Tiraspol, cu reprezentantul special al președintelui în exercițiu al OSCE, Thomas Lenk, scrie infotag.md.

Ignatiev a subliniat necesitatea unei implicări mai active a OSCE pentru ca dialogul dintre reprezentanții politici ai Chișinăului și Tiraspolului să fie orientat spre rezultate concrete.

Totodată, reprezentantul Tiraspolului și-a exprimat nemulțumirea față de ceea ce a numit lipsa unei reacții din partea OSCE la o serie de acțiuni ale Chișinăului, despre care susține că ar fi afectat drepturile locuitorilor din regiune și ar fi blocat procesul de negocieri. Printre acestea, Ignatiev a menționat intenția autorităților de la Chișinău de a aplica TVA și accize pentru anumite produse provenite de la întreprinderile din regiunea transnistreană, în aceleași condiții ca în restul Republicii Moldova. Acesta a calificat măsura drept „extorcare”. De asemenea, negociatorul transnistrean a criticat și fondul de convergență creat de autoritățile de la Chișinău, pe care l-a numit „un fond pentru jefuirea Transnistriei”.

„Consider că rolul OSCE nu ar trebui să se limiteze la oferirea unei platforme de dialog și monitorizarea situației, ci să includă și facilitarea unei agende comune de negocieri, formalizarea angajamentelor asumate de părți și monitorizarea implementării acordurilor încheiate anterior. Procesul de negocieri nu pornește de la zero, întrucât există deja o bază de acorduri, o parte dintre acestea fiind puse în aplicare în pofida acțiunilor întreprinse de partea moldoveană. Sper că negocierile nu vor intra într-un blocaj total”, a subliniat Ignatiev.

Potrivit comunicatului părții transnistrene, Thomas Lenk a confirmat disponibilitatea OSCE „de a face tot posibilul pentru a facilita dialogul dintre părți”.