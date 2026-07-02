Guzgan, despre acuzațiile lui Usatîi: Este o manevră de distragere a atenției și un absurd total.

Avocatul Sorin Guzgan a respins acuzațiile aduse de Renato Usatîi, care l-a numit unul dintre organizatorii centrelor de apel frauduloase și a susținut existența unor presupuse legături între el și Radu Marian.

Într-o postare pe rețelele sociale, Guzgan a numit aceste declarații „prostii”, „absurdități” și „o manevră de distragere a atenției”, afirmând că au apărut pe fondul confruntărilor politice din ultimele săptămâni, transmite omniapres.md.

„Nu înțeleg de ce aceste manevre de distragere a atenției sunt răspândite atât de insistent și de ce organele de drept întârzie să răspundă la solicitările mele, pe care le-am depus în legătură cu aceste acuzații nefondate”, a scris avocatul.

Guzgan a respins categoric orice implicare în activitatea așa-numitelor call-centere frauduloase.

„Nu am avut și nu am nicio legătură cu administrarea, finanțarea, coordonarea sau protecția vreunui call-center, nici direct, nici indirect. Mai mult, pentru a pune capăt acestor speculații, am solicitat oficial Serviciului de Informații și Securitate să comunice dacă instituția deține vreo informație care să mă lege de activitatea call-centerelor sau de presupusa lor protecție. Dacă există astfel de informații – să le prezinte. Dacă nu, cineva va trebui să răspundă pentru minciunile răspândite în spațiul public”, a declarat avocatul.

Potrivit lui Guzgan, lista pe care Renato Usatîi a prezentat-o ca dovadă a existenței unei rețele de persoane implicate în call-centere frauduloase este falsă. El l-a acuzat, de asemenea, pe liderul „Partidului Nostru” că a ascuns intenționat faptul că în același document apare și Nicolina Bucătaru, care în prezent este consiliera sa.

„A arătat aceeași carte de identitate, doar că imaginea era neclară. De ce? Simplu: pentru că consiliera sa, Nicolina Bucătaru, figurează în aceeași listă inventată. Iar asta ar însemna că și el însuși are legătură cu așa-numitele call-centere”, a spus Guzgan.

Cu o seară înainte, în emisia Jurnal TV, Renato Usatîi a declarat că Sorin Guzgan a fost prezent la audierile parlamentare din 12 iunie, dedicate fraudei telefonice, însă, potrivit lui, a fost scos din sală la cererea reprezentanților organelor de drept.

Politicianul a susținut, de asemenea, că avocatul ar fi obiectul unor investigații ale serviciilor speciale din mai multe state europene din cauza presupuselor legături cu call-centere frauduloase și l-a acuzat pe deputatul PAS Radu Marian de relații apropiate cu acesta.