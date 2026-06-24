Premierul Alexandru Munteanu a declarat miercuri, la începutul ședinței Cabinetului de miniștri, că Guvernul nu va renunța la reforma fiscală.

„Vreau să subliniez că direcția reformei nu se va schimba. Trebuie să obținem eficiență și vom continua să ne mișcăm în această direcție. Moldova are nevoie de un sistem fiscal mai eficient, mai echitabil și mai competitiv, care să ne permită să atragem investiții, să dezvoltăm economia și mediul de afaceri și să creăm locuri de muncă bine plătite aici, acasă”, a declarat el, transmite infotag.md.

Premierul a precizat că implementarea reformei fiscale este importantă inclusiv pentru relația R. Moldova cu Fondul Monetar Internațional (Fondul Monetar Internațional), influențând costurile viitoare ale împrumuturilor externe și ratingurile internaționale ale țării.

Totodată, el a evidențiat importanța consultărilor privind reforma.

„Este o reformă complexă și este firesc ca, în cadrul discuțiilor, să existe opinii diferite”, a adăugat prim-ministrul.