Guvernul, despre declarația MAN privind moțiunea de cenzură: Opoziția are dreptul la acest lucru.

Reprezentanții Guvernului au comentat declarația partidului MAN privind inițierea unui vot de neîncredere față de Guvern, menționând că opoziția are dreptul să folosească acest instrument democratic.

„În democrație, opoziția are dreptul să inițieze o moțiune de cenzură. Acesta este un mecanism natural al procesului democratic, iar Guvernul respectă acest drept”, notează reprezentanții Guvernului, transmite rupor.md.

Precizăm că liderul MAN, Ion Ceban, a declarat joi, 2 iulie, că partidul pe care îl conduce inițiază o moțiune de cenzură împotriva Guvernului. Potrivit acestuia, sâmbătă va fi convocat Consiliul Național extins al partidului, în cadrul căruia documentul urmează să fie supus aprobării.

Ulterior, MAN intenționează să solicite semnăturile deputaților din Parlament pentru susținerea inițiativei.

Ion Ceban a explicat această decizie prin nemulțumirea față de activitatea actualei puteri, afirmând că cetățenii „nu mai acceptă imitația reformelor”. El a acuzat Guvernul de ignorarea problemelor cu care se confruntă mai multe categorii sociale, inclusiv profesorii, medicii, polițiștii, funcționarii publici, agricultorii și mediul de afaceri, precum și de proasta gestionare a economiei.