Guvernul a dezvăluite salariile consilierilor lui Tofan.

Cancelaria de Stat a Republicii Moldova a făcut publică lista consilierilor din Cabinetul prim-ministrului Vasile Tofan, împreună cu salariile de bază ale acestora.

Potrivit documentului, șefa Cabinetului Prim-ministrului, Carolina Bogatu, are un salariu de bază de 40.110 lei, informează unimedia.info.

Consilierul principal Andrian Gavriliță este remunerat cu 38.460 de lei, iar purtătorul de cuvânt al premierului, Dumitru Ciorici, primește un salariu de bază de 36.870 de lei.

În Cabinetul viceprim-ministrului pentru Integrare Europeană, cei cinci consilieri – Iulian Digor, Alexandru Streleț, Aurica Revenco, Adriana Zgîrvaci și Alexandrina Garuță – beneficiază fiecare de un salariu de bază de 20.550 de lei.

Pe 21 iulie, Guvernul în frunte cu premierul desemnat Vasile Tofan a primit votul de încredere. 53 de deputați PAS l-au susținut, la ședința Parlamentului, după 6 ore de întrebări și răspunsuri.