Guvernul a aprobat proiectul privind consolidarea mecanismelor de intervenție în cazul unei crize energetice.

Proiectul de lege a fost elaborat de deputații din partidul de guvernământ PAS, transmite infotag.md.

Printre principalele prevederi ale proiectului de lege se numără capacitatea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) de a aplica temporar mecanisme flexibile pentru calcularea prețurilor maxime la benzină și motorină în perioadele de criză. Astfel, autoritatea de reglementare va aplica o perioadă de calcul pentru a determina plafoanele de preț (de exemplu, 7 zile în loc de 14, câte sunt obișnuite) sau va utiliza cotații alternative ale produselor petroliere pentru a reflecta prompt schimbările pieței în prețul final și a reduce riscul de dezechilibre.

Proiectul de lege prevede, de asemenea, o logistică simplificată: produsele petroliere importate vor fi livrate direct către benzinării, eliminând tranzitul anterior obligatoriu prin depozitele de petrol. Această măsură va reduce timpii de livrare, va evita supraîncărcarea infrastructurii de depozitare și va ajuta la prevenirea penuriilor în perioadele de consum ridicat sau cu dificultăți de import.

De asemenea, vor fi implementate măsuri pentru a evita blocarea capacității existente în rețeaua electrică. Acest lucru este necesar deoarece unii ofertanți la licitațiile pentru proiecte energetice au rezervat mai multă capacitate de transport decât a fost oferită inițial. Această practică a dus la utilizarea inutilă a capacității disponibile a rețelei.