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rupor.md logorupor
17 Iunie 2026, 13:32
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Guvernul a aprobat numirea a doi ambasadori și a unui consul general

Inga Ionesii a fost numită ambasador al Moldovei în India. Victor Lăpușneanu va deveni reprezentant permanent al Moldovei pe lângă Consiliul Europei. Alexei Țurcan a fost numit consul general al Moldovei la Odesa.

Guvernul a aprobat numirea a doi ambasadori și a unui consul general.
Guvernul a aprobat numirea a doi ambasadori și a unui consul general.

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că numirile urmăresc să consolideze reprezentanța diplomatică a Moldovei și să îmbunătățească serviciile consulare pentru cetățenii aflați în străinătate, scrie rupor.md.

Inga Ionesii are peste 25 de ani de experiență în administrația publică, diplomație și cooperare economică internațională. Anterior, a activat în Ministerul Economiei, Primăria Chișinău și Ministerul Afacerilor Externe. În perioada 2016–2020 a fost ambasador al Moldovei în Estonia.

Victor Lăpușneanu este diplomat de carieră cu peste 20 de ani de experiență. A lucrat în structurile MAE, s-a ocupat de drept internațional și cooperare multilaterală, fiind în același timp în serviciul diplomatic la Berlin, Vilnius și Strasbourg. Din august 2022 conduce Direcția Cooperare Multilaterală a MAE.

Alexei Țurcan activează de peste 25 de ani în domeniul afacerilor consulare. A ocupat funcții consulare în Turcia, Rusia și România, iar în perioada 2018–2023 a fost consul general al Moldovei la Iași. Din martie 2023 lucrează la consulatul general al Moldovei din Odesa, iar din aprilie îndeplinește atribuțiile șefului misiunii.

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