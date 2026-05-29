agora.md
29 Mai 2026, 13:50
8 627
Guțul, despre decizia instanței: Mi-au luat libertatea, dar nu mi-au putut lua demnitatea

„Mi-au luat libertatea, dar nu au reușit să-mi ia demnitatea”. Este prima reacție a bașcanei Evghenia Guțul, după ce Curtea de Apel Centru a menținut sentința de condamnare pronunțată pe numele acesteia.

Guțul afirmă că a primit decizia „cu calm”, susținând că în spatele hotărârii ar sta motive politice și nu strict juridice, transmite agora.md.

„Atunci când puterea se teme de adevăr și de sprijinul poporului, ea încetează să se mai ghideze după lege”, se arată în declarația transmisă.

„Da, mă doare. Mă doare sincer și uman. Dar tocmai prin aceste încercări am devenit mai puternică. Mi-au luat libertatea, dar nu au reușit să-mi ia demnitatea, conștiința și dragostea pentru poporul meu. Cred că istoria va pune totul la locul său. Fiecare va primi ceea ce merită – atât cei care astăzi distrug destinele altora pentru putere, cât și cei care, în ciuda tuturor greutăților, rămân fideli lor înșiși și principiilor lor”, a adăugat bașcanul Găgăuziei, Eugenia Guțul.

Avocatul bașcanei, Sergiu Moraru, a declarat că decizia Curții de Apel va fi contestată la CSJ.

