Infotag.md logoInfotag
26 Mai 2026, 12:45
3 682
Guțul a publicat o carte despre „persecuția politică” la adresa sa

Evghenia Guțul a publicat o carte despre „persecuția politică” la adresa sa. În carte sunt descrise și condițiile de detenție în Penitenciarul nr. 13: umezeală, mucegai pe pereți, șoareci și gândaci peste tot.

Cartea bașcanului poartă titlul „Cazul Guțul. Anatomia persecuției politice”, informează infotag.md.

Cartea a fost publicată pe baza a 30 de scrisori scrise de aceasta în perioada de detenție (din august 2025).

Guțul, care face parte din anturajul apropiat al oligarhului fugar Ilan Șor, descrie circumstanțele arestării sale, desfășurarea procesului judiciar și „presiunea politică dură din partea autorităților centrale ale Moldovei”.

Cartea este publicată în mai multe limbi, dar limba autorului este rusa. Pe copertă este chipul Evgheniei Guțul cu gura acoperită de mâini galbene. Cartea a fost lansată cu două zile înainte de decizia Curții de Apel, care a încheiat examinarea cazului.

Prin hotărârea instanței de fond, la 5 august 2025, Guțul a fost condamnată la șapte ani de închisoare pentru participare la finanțarea ilegală a Partidului Politic „Șor”, ulterior declarat neconstituțional.

Sursă
Infotag.md logoInfotag
