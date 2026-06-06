Grosu: Următorii ani vor fi decisivi pentru viitorul european al Moldovei.

Grosu a scris pe rețelele sociale că fiecare vizită a Martei Kos în Moldova confirmă apartenența republicii la familia europeană și necesitatea de a merge înainte pe acest drum. Liderul partidului de guvernământ consideră că actuala vizită are loc „într-un moment crucial, odată cu anunțul președinției Ciprului în Consiliul Uniunii Europene despre începutul pregătirilor pentru deschiderea oficială a negocierilor de aderare a Moldovei”, transmite infotag.md.

Speakerul a menționat în cadrul întâlnirii „următorii pași în negocierile de aderare, progresul realizat în reforme și necesitatea menținerii ritmului” de implementare a acestora.

De asemenea, părțile au acordat atenție rolului Parlamentului în următoarea etapă a parcursului european al Republicii Moldova, în special în ceea ce privește armonizarea legislației naționale cu cea a UE și susținerea reformelor necesare pentru aderarea la UE.

„Următorii ani vor fi decisivi pentru viitorul nostru european. Avem voință, avem rezultate și avem încrederea că Moldova va continua să avanseze cu pași siguri spre Uniunea Europeană”, a afirmat Igor Grosu.