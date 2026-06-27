Grosu: Republica Moldova are nevoie de un guvern stabil în România.

Republica Moldova are nevoie cât mai curând de un guvern stabil și pro-european la București, care să continue proiectele comune și să sprijine parcursul european al Chișinăului.

Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului, Igor Grosu, solicitat de jurnaliști să spună ce așteptări are de la formarea noului guvern în România, transmite moldpres.md

în contextul crizei politice din România, care durează de mai multe săptămâni și afectează ritmul proiectelor comune dintre cele două state.

„Eu aștept cât mai repede un guvern la București, pentru că orice incertitudine creează probleme. Atenția este distrasă spre alte lucruri și nu pe proiectele noastre. Noi avem nevoie de un București stabil, pro-european, cu care să mergem mai departe în procesul nostru de integrare europeană și să implementăm proiectele comune”, a declarat Igor Grosu.

Șeful Legislativului și-a exprimat încrederea că liderii politici pro-europeni din România vor identifica o soluție pentru formarea noului Executiv.

„Am toată încrederea că domnul președinte, domnul Bolojan și celelalte partide pro-europene vor găsi o soluție. Toată lumea înțelege că România are nevoie de guvern. Are PNRR-ul, are angajamente de onorat și multe alte lucruri importante”, a afirmat Grosu.

România traversează o perioadă de instabilitate politică după ce Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură la începutul lunii mai. Ulterior, două încercări de formare a unui nou Executiv au eșuat. Prima desemnare s-a încheiat fără vot de învestire, după retragerea candidatului Eugen Tomac, iar cel de-al doilea Cabinet, propus de Adrian Veștea, nu a întrunit numărul necesar de voturi în Parlament.

În prezent, consultările pentru desemnarea unui nou premier continuă. La nivelul partidelor politice au fost avansate două candidaturi: coaliția formată din PNL, USR și UDMR îl susține pe eurodeputatul Siegfried Mureșan, în timp ce PSD îl propune pe liderul interimar al formațiunii, Sorin Grindeanu. Decizia privind desemnarea oficială a prim-ministrului urmează să fie luată de președintele României, Nicușor Dan, după finalizarea consultărilor cu partidele parlamentare.

Această declarație a fost făcută pe fondul crizei politice din România, care continuă de câteva săptămâni și afectează ritmul realizării proiectelor comune între cele două state.

„Aștept ca guvernul României să se formeze cât mai curând, pentru că orice incertitudine creează probleme. Atenția este distrasă către alte lucruri, nu către proiectele noastre. Avem nevoie de un București stabil, proeuropean, cu care să putem merge mai departe în procesul nostru de integrare europeană și să realizăm proiecte comune”, a declarat Igor Grosu.

Șeful legislativului și-a exprimat convingerea că liderii politici proeuropeni din România vor găsi o soluție pentru formarea noului cabinet de miniștri.

„Sunt pe deplin convins că domnul președinte, domnul Bolojan și alte partide proeuropene vor găsi o soluție. Toată lumea înțelege că România are nevoie de guvern. Există PNRR (Planul Național de Redresare și Reziliență), există angajamente care trebuie îndeplinite și multe alte chestiuni importante”, a subliniat Grosu.

România trece printr-o perioadă de instabilitate politică după ce guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis în urma unei moțiuni de cenzură la începutul lunii mai. Ulterior, două încercări de a forma un nou cabinet au eșuat.

În prezent continuă consultările pentru desemnarea unui nou prim-ministru. La nivelul partidelor politice au fost propuse două candidaturi: coaliția formată din PNL, USR și UDMR susține europarlamentarul Siegfried Mureșan, în timp ce PSD îl propune pe liderul interimar al partidului, Sorin Grindeanu. Decizia privind numirea oficială a prim-ministrului urmează să fie luată de președintele României, Klaus Iohannis, după finalizarea consultărilor cu partidele parlamentare.