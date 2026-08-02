Grosu: Reforma salarizării muncii nu trebuie să ducă la plecarea specialiștilor din sectorul public

Legea privind salarizarea se află, în prezent, în stadiul de dezbatere.

Reforma sistemului din sectorul public trebuie să elimine diferențele nejustificate din salarii, însă, în același timp, să păstreze o remunerare competitivă pentru specialiștii pe care statul riscă să îi piardă din cauza plății necompetitivă. Despre aceasta a declarat președintele Parlamentului, Igor Grosu, într-un interviu acordat agenției Moldpres, transmite moldova1.md.

Legea privind remunerarea muncii se află, în prezent, în etapa de dezbatere. „Încercăm să eliminăm dezechilibrele apărute după ultimele schimbări majore din sistemul de salarizare din 2018”, a spus președintele Parlamentului.

Totodată, acesta a subliniat că nu orice salariu mare trebuie considerat un abuz. Potrivit acestuia, în domenii precum tehnologiile informaționale, securitatea cibernetică și sănătatea, statul trebuie să ofere condiții competitive pentru a păstra specialiști calificați.

„Dacă un specialist IT nu primește un salariu comparabil cu cel din sectorul privat, statul îl va pierde”, a menționat Grosu.

Potrivit acestuia, lipsa unor astfel de cadre poate afecta activitatea serviciilor publice-cheie, inclusiv a sistemelor de plăți electronice, a semnăturii electronice, a infrastructurii energetice și a registrelor de stat.

În același timp, consideră președintele, este necesar să fie eliminate diferențele nejustificate la remunerarea angajaților cu atribuții identice.

„Există funcții în care intervenția este necesară. De exemplu, dacă un contabil dintr-o instituție primește mult mai mult decât un contabil din altă instituție, deși volumul de muncă și responsabilitatea sunt aceleași”, a spus Grosu.

La 31 iulie, prim-ministrul Vasile Tofan a comunicat că Guvernul a finalizat analiza salariilor pentru aproximativ 40.000 de angajați din sectorul public. Potrivit datelor sale, 439 de angajați primesc peste 50.000 de lei „în mână” pe lună, iar veniturile a 152 de persoane depășesc 80.000 de lei.

Prim-ministrul a subliniat că astfel de cazuri reprezintă aproximativ 1,1% din numărul total al angajaților analizați și că reforma pregătită nu va afecta majoritatea bugetarilor.

Printre măsurile analizate se numără verificarea celor mai mari salarii, limitarea temporară a unor prime și sporuri, publicarea unui catalog online unic al salariilor în sectorul public, revizuirea sistemului de remunerare în întreprinderile de stat, precum și reducerea numărului de membri ai consiliilor de administrație ale companiilor de stat.

Discuțiile privind reforma au început după situația din jurul întreprinderii de stat MoldATSA, unde plățile mari către conducere au stârnit nemulțumiri publice. În prima ședință a Guvernului, condusă de Vasile Tofan, la 22 iulie, prim-ministrul a însărcinat pregătirea propunerilor privind modificarea sistemului de salarizare până la sfârșitul lunii.