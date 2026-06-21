Grosu: Recomandările Comisiei de la Veneția privind evaluarea judecătorilor vor fi incluse în proiectul de lege.

Autoritățile Moldovei vor analiza recomandările formulate de Comisia de la Veneția în avizul privind evaluarea externă a judecătorilor și le vor integra în proiectul de lege acolo unde acestea sunt pertinente.

Despre aceasta a declarat președintele Parlamentului, Igor Grosu, transmite rupor.md.

Șeful Legislativului a subliniat că avizul Comisiei de la Veneția nu se opune deciziei politice de a extinde procesul de evaluare externă în sistemul judecătoresc, ci conține recomandări referitoare la garanțiile oferite judecătorilor și la caracterul excepțional al măsurii.

„Eu n-am văzut că Comisia de la Veneția este împotriva deciziei politice a unui stat privind evaluarea sau neevaluarea externă a judecătorilor. Comisia are niște recomandări privind garanțiile pentru judecători și caracterul extraordinar al acestui proces. Sunt recomandări pe care trebuie să le analizăm și să ținem cont de ele”, a declarat Igor Grosu.

Potrivit acestuia, comentariile formulate de experții europeni vor fi examinate, iar prevederile relevante vor fi incluse în textul final al legii.

„O să revizuim recomandările, evident că o să le analizăm pe toate, iar cele care sunt pertinente le vom îngloba în proiectul de lege, așa cum am mai făcut-o”, a spus președintele Parlamentului.

Igor Grosu a reiterat că obiectivul autorităților este ca toți judecătorii să fie supuși acelorași standarde de evaluare.

„Mi se pare corect ca toți judecătorii să fie puși în condiții egale. Dacă judecătorii de la Curțile de Apel, Consiliul Superior al Magistraturii, Consiliul Superior al Procurorilor și Curtea Supremă de Justiție au trecut prin acest exercițiu, atunci nu putem vorbi despre excepții. Noi ne propunem condiții egale pentru toți judecătorii”, a afirmat Grosu.

Întrebat despre avertismentele unor experți potrivit cărora evaluarea ar putea determina plecarea unor magistrați din sistem, șeful Legislativului a respins aceste temeri.

„Am mai auzit astfel de prognoze că vor pleca toți și că sistemul va rămâne fără judecători. Cei care și-au făcut meseria corect și nu au ce ascunde vor continua să activeze în sistem. În același timp, vom încuraja tinerii absolvenți ai Institutului Național al Justiției să vină în sistem”, a declarat Grosu.

Președintele Parlamentului a menționat că decizia de a continua evaluarea externă a tuturor judecătorilor a fost determinată și de problemele constatate în funcționarea sistemului judecătoresc.

Potrivit lui Grosu, unele decizii controversate sunt pronunțate în instanțele de fond, ulterior sunt contestate la instanțe deja evaluate și sunt retrimise spre reexaminare, ceea ce generează întârzieri și afectează eficiența actului de justiție.

„Analizele au arătat că trebuie să continuăm această evaluare și ne-am asumat politic acest lucru”, a concluzionat Igor Grosu.

Comisia de la Veneția s-a pronunțat asupra intenției Ministerului Justiției de a consolida mecanismul de verificare a integrității judecătorilor. Comisia a precizat că „inițiativa este compatibilă cu standardele europene” și a recomandat o serie de îmbunătățiri cu caracter normativ.

Potrivit Ministerului Justiției, prin solicitarea opiniei Comisiei de la Veneția, instituția a asigurat o evaluare independentă a inițiativei. Conceptul ministerului prevede crearea unui mecanism mixt de verificare a integrității judecătorilor, care combină evaluarea internă și cea externă.

De asemenea, Comisia precizează că anumite elemente pot fi îmbunătățite pentru a spori previzibilitatea, transparența și protecția drepturilor judecătorilor evaluați.