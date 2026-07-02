Grosu promite fermierilor o surpriză: Va fi mai bună decât TVA de 8%.

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, susține că autoritățile pregătesc o soluție pentru sectorul agricol care va depăși așteptările fermierilor și va fi mai avantajoasă decât menținerea cotei reduse de TVA de 8%.

Declarațiile au fost făcute în contextul nemulțumirilor agricultorilor față de intenția Guvernului de a modifica regimul TVA pentru producția agricolă, transmite bani.md.

„Răspunsul nostru va fi peste așteptările fermierilor. Totul va fi bine”, a declarat Grosu.

Întrebat dacă soluția pregătită presupune o cotă a TVA mai mică de 8%, șeful Legislativului a răspuns afirmativ.

„Da. Încă un pic și o să fie”, a spus acesta, fără a oferi detalii suplimentare.

Potrivit lui Grosu, prioritatea autorităților este oprirea acumulării datoriilor la TVA, care au ajuns la aproximativ 11 miliarde de lei, dintre care circa două miliarde de lei revin sectorului agricol.

„Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să oprim acumularea în timp a datoriilor la TVA. Dacă nu oprim acest proces, degeaba discutăm despre TVA de 8%, 20% sau altă cotă”, a explicat președintele Parlamentului.

Acesta a precizat că soluția analizată prevede și restituirea lunară a TVA către agricultori.

„Trebuie să plătim datoriile și, atenție, să restituim TVA-ul lunar. Acesta este obiectivul”, a afirmat Grosu.

Liderul PAS a mai spus că propunerea a fost conturată în urma discuțiilor purtate cu reprezentanții fermierilor și le-a cerut acestora răbdare până la finalizarea consultărilor.

„Soluția pe care v-o spun se conturează. A fost identificată în cadrul discuției pe care am avut-o cu fermierii în biroul meu. M-am ținut de cuvânt și îi rog respectuos să mai aibă puțină răbdare. Vom găsi soluții împreună, prin dialog”, a declarat Igor Grosu.