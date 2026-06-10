Grosu: Moldova mizează pe accelerarea negocierilor cu UE.

În cadrul Galei Societății Civile din 2026, Igor Grosu a subliniat că țara noastră merită recunoașterea eforturilor sale, informează logos-pres.md.

„Simțim noi așa și primim semnale că suntem în ajunul unui anunț important pentru Republica Moldova. Anunț pe care l-am meritat, pentru că, așa cum dumneavoastră meritați să vi se mulțumească și să fiți apreciați pentru munca pe care o faceți, și noi, ca țară, ca societate, merităm din partea familiei europene, dincolo de evaluările pozitive din rapoartele anuale, să beneficiem și de o decizie politică binemeritată de deschidere a negocierilor. Pentru început — pentru primul cluster, dar nu după o lungă pauză, să revenim și la celelalte clustere importante la fel”, a declarat oficialul.

Reamintim că președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat marți, 9 iunie, într-o conferință de presă, că în zilele următoare va fi deschisă prima etapă a negocierilor. Potrivit acesteia, acest lucru înseamnă practic deschiderea ușilor către următoarea etapă a procesului de aderare — începutul oficial al negocierilor.