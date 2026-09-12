Grosu: Moldova are grijă de toți cetățenii, indiferent de locul de reședință

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat că Republica Moldova are grijă de toți cetățenii săi, indiferent pe care mal al Nistrului locuiesc.

Acesta a declarat jurnaliștilor înainte de începerea ședinței Parlamentului, transmite infotag.md.

Răspunzând la întrebările jurnaliștilor privind acuzațiile așa-numitului „minister al securității de stat” din Transnistria privind presupusele „noi atacuri informaționale” ale Chișinăului împotriva regiunii transnistrene, Grosu a spus că „nu există nimic de acest fel”.

„Ne preocupăm de toți cetățenii noștri. Acțiunile autorităților constituționale sunt benefice inclusiv pentru locuitorii de pe malul stâng al Nistrului. Zilnic, zeci de mii de locuitori ai Transnistriei vin pe malul drept al Nistrului, unde muncesc oficial, plătesc impozite și contribuții sociale, beneficiază de servicii medicale și primesc educație. Mulți dintre ei preferă să primească pensia pe malul drept”, a enumerat președintele Parlamentului.

El a subliniat că „aceasta este contribuția pe care Moldova o aduce pentru cetățenii săi”.

„La Tiraspol știu și înțeleg foarte bine că tot ceea ce facem este corect și, inclusiv, în interesul lor. Îi invităm să vină mai des la noi la cumpărături și să se ocupe de alte treburi — dacă au nevoie să-și îmbunătățească sănătatea, să facă investiții. Văd că ei investesc în Chișinău, cumpără apartamente, merg la medici”, a menționat Grosu.

Anterior, așa-numitul „minister al securității de stat” al regiunii a acuzat din nou Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova (SIS) de coordonarea unui „nou val de atacuri informaționale” împotriva Transnistriei.