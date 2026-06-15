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unimedia.info logounimedia
15 Iunie 2026, 10:40
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Grosu, la Congresul PAS: Avem de votat lucruri neortodoxe în politica fiscală

Președintele reales al PAS, Igor Grosu, a declarat că Parlamentul are de votat, în această vară, „lucruri neortodoxe, pe care ni le-am asumat, când vorbim de TVA, de restituirea TVA și eficiența colectărilor”.

Grosu, la Congresul PAS: Avem de votat lucruri neortodoxe în politica fiscală.
Grosu, la Congresul PAS: Avem de votat lucruri neortodoxe în politica fiscală.

El a subliniat că aceste decizii trebuie explicate cetățenilor, amintind că în stat trebuie să funcționeze o formulă simplă: oamenii muncesc, plătesc impozite, iar din aceste fonduri se formează bugetul de stat, informează unimedia.info.

De asemenea, el a menționat că discuția privind necesitatea creșterii veniturilor bugetare nu trebuie să se limiteze doar la Ministerul Finanțelor, deoarece deciziile privind politica fiscală și bugetară sunt luate de Parlament.

Totodată, Grosu a anunțat că în perioada următoare vor fi discutate și votate modificări în politica fiscală, inclusiv aspecte legate de TVA, mecanismele de rambursare a acestuia și îmbunătățirea colectării impozitelor.

Potrivit lui, scopul acestor măsuri este de a asigura resursele necesare pentru finanțarea domeniilor de stat, inclusiv educația și politica externă.

Igor Grosu a fost reales președinte al PAS la congresul care a avut loc la Palatul Republicii. El a fost singurul candidat pentru această funcție.

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