24 Mai 2026, 08:49
Grosu: În Transnistria nu există alegeri
Igor Grosu, a comentat declarația șefului pretinsului minister al securității din regiunea transnistreană, potrivit căreia Moldova încearcă să se amestece în procesul „alegerilor prezidențiale” de pe malul stâng.
„Alegeri? Glumiți? Acolo nu sunt alegeri. Sunt aceleași alegeri ca în Rusia”, a declarat Grosu, transmite infotag.md.
El consideră că administrația de la Tiraspol trebuie să se ocupe de remedierea situației privind respectarea drepturilor omului.
„Ei încalcă drepturile omului. De exemplu, un tânăr care a refuzat să fie carne de tun (Emilian Ceban) și pentru asta a fost reținut ilegal. Ceea ce trebuie să facă este să-l elibereze rapid și necondiționat…”, a subliniat Grosu.