theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
rupor.md logorupor
6 Iulie 2026, 23:00
1 510
Copiază linkul
Link copiat

Grosu i-a răspuns lui Gaidarji după apelul la dialog între Chișinău și Comrat

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a reacționat la apelul președintelui Adunării Populare a Găgăuziei, Valentin Gaidarji, de a organiza un dialog între Comrat și Chișinău.

Grosu i-a răspuns lui Gaidarji după apelul la dialog între Chișinău și Comrat.
Grosu i-a răspuns lui Gaidarji după apelul la dialog între Chișinău și Comrat.

Grosu a declarat că este deschis la dialog cu reprezentanții care acționează în interesul cetățenilor și al Moldovei, dar nu intenționează să „legitimeze” persoanele legate de grupările lui Ilan Șor și Kremlin, transmite rupor.md.

„Voi purta întotdeauna un dialog deschis cu reprezentanții care acționează în interesul cetățenilor și al Republicii Moldova. Totuși, nu pot legitima sau negocia cu persoane legate de grupările care servesc interesele unui fugar condamnat, ca Șor, și ale Kremlinului.

Alegerea făcută de cei 18 deputați ai Adunării Populare a Găgăuziei este responsabilitatea lor. Responsabilitatea noastră este să continuăm să muncim pentru oamenii din Găgăuzia și pentru întreaga Republică Moldova”, a declarat Grosu.

Sursă
rupor.md logorupor
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici