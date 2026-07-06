Grosu i-a răspuns lui Gaidarji după apelul la dialog între Chișinău și Comrat.

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a reacționat la apelul președintelui Adunării Populare a Găgăuziei, Valentin Gaidarji, de a organiza un dialog între Comrat și Chișinău.

Grosu a declarat că este deschis la dialog cu reprezentanții care acționează în interesul cetățenilor și al Moldovei, dar nu intenționează să „legitimeze” persoanele legate de grupările lui Ilan Șor și Kremlin, transmite rupor.md.

„Voi purta întotdeauna un dialog deschis cu reprezentanții care acționează în interesul cetățenilor și al Republicii Moldova. Totuși, nu pot legitima sau negocia cu persoane legate de grupările care servesc interesele unui fugar condamnat, ca Șor, și ale Kremlinului.

Alegerea făcută de cei 18 deputați ai Adunării Populare a Găgăuziei este responsabilitatea lor. Responsabilitatea noastră este să continuăm să muncim pentru oamenii din Găgăuzia și pentru întreaga Republică Moldova”, a declarat Grosu.