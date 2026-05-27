Grosu este singurul pretendent la conducerea PAS.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Forum” de la Vocea Basarabiei, informează unimedia.info.

„Oficial, este un singur candidat și o singură moțiune. Domnul președinte Igor Grosu este candidatul la funcția de președinte și are o moțiune din mai mulți membri care vor face parte din echipa sa. Mă refer atât la vicepreședinți, cât și la membrii Biroului Politic Național”, a declarat Gherman.

Doina Gherman a mai spus că noua echipă va include atât membri actuali, cât și persoane noi.

„Vor fi și noi, și vechi. Partidul este un organism viu și este ok să vină și oameni noi. Totodată, reperul de bază rămâne echipa care a fost la conducerea partidului în cele două scrutinuri electorale importante - sau chiar trei, am putea spune: referendumul, prezidențialele și parlamentarele. Deci, este un rezultat politic bun pentru PAS”, a mai adăugat vicepreședinta.

Pe 28 martie, președintele Parlamentului, Igor Grosu, a anunțat că la data de 14 iunie 2026 va fi organizat Congresul partidului, unde va fi aleasă conducerea.

Totodată, Grosu și-a anunțat oficial candidatura pentru un nou mandat de președinte al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS).