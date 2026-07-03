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3 Iulie 2026, 13:38
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Grosu, după demisia lui Munteanu: Îi mulțumesc pentru eforturile depuse alături de ceilalți colegi din Guvern

Președintele Parlamentului și liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, a venit cu un mesaj ca urmare a anunțului făcut de Alexandru Munteanu privind demisia din funcția de prim-ministru.

Grosu, după demisia lui Munteanu: Îi mulțumesc pentru eforturile depuse alături de ceilalți colegi din Guvern.
Grosu, după demisia lui Munteanu: Îi mulțumesc pentru eforturile depuse alături de ceilalți colegi din Guvern.

Într-un mesaj publicat pe rețele sociale, liderul PAS i-a mulțumit lui Munteanu pentru că a acceptat să vină într-o perioadă intensă pentru R. Moldova și pentru eforturile depuse alături de ceilalți colegi din Guvern, transmite deschide.md.

Totodată, Grosu s-a referit și la anunțul făcut de președintele Maia Sandu cu privire la convocarea, pentru săptămâna viitoare, a fracțiunilor parlamentare pentru consultări în vederea desemnării unui nou premier.

„Fracțiunea PAS va discuta în următoarele zile despre lucrurile necesare a fi făcute în perioada următoare, inclusiv în ce privește reformele-cheie, politica fiscală și legea salarizării. Vom asculta mai multe opinii și vom analiza foarte atent așteptările societății. Cel mai important este să continuăm fără întreruperi eforturile legate de aderarea la UE”, a scris Grosu.

Amintim că Alexandru Munteanu a anunțat că își încheie mandatul în calitate de prim-ministru după ce a înțeles că nu își mai poate exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile pe care le are.

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