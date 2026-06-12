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unimedia.info logounimedia
12 Iunie 2026, 15:00
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Grosu, după ce Cristina Gherasimov a fost păcălită de prankeri: Ascultați-o pe Ursula von der Leyen

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a comentat cazul în care viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a devenit victima unei farse puse la cale de prankerii ruși Vovan și Leksus.

Grosu, după ce Cristina Gherasimov a fost păcălită de prankeri: Ascultați-o pe Ursula von der Leyen.
Grosu, după ce Cristina Gherasimov a fost păcălită de prankeri: Ascultați-o pe Ursula von der Leyen.

Întrebat despre incident, Grosu a răspuns laconic: „Ascultați-o pe Ursula von der Leyen, dumneaei chiar ieri a ieșit și a felicitat, în acest sens, este un mesaj foarte clar că primul cluster de negocieri va fi deschis în următoarele zile pentru Moldova și Ucraina”, relatează unimedia.info.

Reamintim că viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, a fost ținta unei farse telefonice organizate de tandemul rusesc „Vovan și Lexus”, cunoscut pentru apelurile în care persoane publice și oficiali sunt induși în eroare. Potrivit înregistrării, aceștia ar fi contactat-o pe Gherasimov și s-ar fi prezentat drept ministrul de Externe al Albaniei.

Ulterior, oficiala a declarat că fragmentele publicate au fost scoase din context:

„Este vorba despre fragmente scoase din context dintr-o conversație obișnuită, similară multor discuții telefonice pe care le am cu diplomați și parteneri europeni. Dintr-o discuție mai amplă au fost selectate, trunchiate și prezentate doar anumite secvențe, pentru a crea interpretări false și a prejudicia imaginea Republicii Moldova”, a scris ea pe rețelele sociale.

Pe 9 iunie 2026, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că Republica Moldova și Ucraina urmează să deschidă, în următoarele zile, primul cluster de negocieri pentru aderarea la Uniunea Europeană. Declarațiile au fost făcute în cadrul prezentării celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei.


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