Grosu, despre tergiversarea alegerilor din Găgăuzia: Este un comportament de blocare.

El susține că blocajul actual este provocat de lipsa de voință a unor actori politici din autonomie de a respecta normele legislației naționale, transmite moldpres.md.

Întrebat despre impasul în care au ajuns discuțiile privind organizarea scrutinelor locale din autonomie, șeful Legislativului a calificat drept „fals” afirmațiile că Chișinăul ar fi responsabil de situație.

„Este un fals. Noi am stat și am muncit la toate subiectele care au fost ridicate. Membrii comisiilor electorale, responsabili de organizarea procesului electoral, trebuie să treacă verificările, așa cum trec toți funcționarii electorali. Nu există excepții pentru nimeni. De la sud, de la nord, est sau vest”, a declarat Grosu.

Potrivit acestuia, regulile privind transparența finanțării campaniilor electorale, verificarea organizatorilor procesului electoral și acuratețea listelor electorale trebuie să fie aceleași pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

„În rest sunt anumite particularități pe care noi le înțelegem și le acceptăm, cum ar fi sistemul uninominal sau cenzul de vârstă. Dar regulile de bază trebuie să fie comune pentru toată țara”, a subliniat președintele Parlamentului.

Oficialul consideră că actuala situație afectează însăși funcționarea autonomiei și imaginea acesteia.

„Ceea ce văd eu este, îmi pare rău să spun, un comportament de blocare și tergiversare. Nu fac decât să facă mai rău Unității Teritorial-Administrative Găgăuzia. Toată lumea se uită și nu înțelege încotro vor să meargă și care este deznodământul”, a afirmat Grosu.

Acesta a transmis că autoritățile autonomiei trebuie să își asume responsabilitatea pentru deblocarea procesului și alegerea instituțiilor reprezentative.

„Autonomia trebuie să aibă aleșii ei legitimi, cu mandat deplin. Dacă vor continua în aceeași manieră, fără să ia decizii, nu se va ajunge nicăieri. Legea trebuie respectată. Legea nu-i tocmeală”, a punctat președintele Parlamentului.