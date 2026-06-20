Grosu, despre rănirea militarului de la Bălți: Factorul uman a provocat incidentul.

Incidentul în care un militar a fost grav rănit în timpul unor exerciții desfășurate la Bălți este considerat o eroare umană, nu o problemă sistemică.

Această poziție a fost exprimată de președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grosu. La fel ca ministrul Apărării, el a spus că va fi tras la răspundere doar cel care a tras din neglijență, transmite tv8.md.

„Factorul uman. Chiar ieri am avut o discuție cu domnul ministru. Persoana care a produs acest incident a comis niște încălcări ale regulilor de operare cu armele. El nu trebuia să facă mai mult decât îi permiteau instrucțiunile în spațiul destinat pregătirii armelor pentru un alt exercițiu. O să fie anchetat și, respectiv, vor fi sancționați cei care nu respectă aceste reguli”, a declarat Igor Grosu pe 18 iunie, într-un comentariu pentru jurnaliști.

La 16 iunie, un soldat în termen din cadrul Brigăzii de Infanterie Motorizată din Bălți a suferit o rană prin împușcare în zona abdomenului și a fost operat de urgență la spital. Acesta rămâne internat în stare gravă, dar stabilă.

Potrivit Ministerului Apărării, focul de armă a fost tras accidental de un camarad în timpul instruirii. Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a declarat ieri că incidentul a fost provocat de nerespectarea regulilor de manipulare a armamentului de către militarul prin contract din a cărui armă a fost efectuată împușcătura.