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tv8.md logotv8
19 Iunie 2026, 07:54
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Grosu, despre discursul controversat de la Congresul PAS: Ne pare rău. Nu e metoda noastră de luptă

Președintele PAS, Igor Grosu, și-a cerut scuze pentru discursul scandalos al lui Constantin Oboroc la congresul partidului.

Grosu, despre discursul controversat de la Congresul PAS: Ne pare rău. Nu e metoda noastră de luptă.
Grosu, despre discursul controversat de la Congresul PAS: Ne pare rău. Nu e metoda noastră de luptă.

El a declarat că insultele aduse opoziției „nu sunt o metodă și nici un instrument de luptă politică” susținut de partid.

Congresul PAS din 14 iunie 2026 a ajuns în atenția publică nu doar prin deciziile politice anunțate, ci și printr-un discurs controversat. Fostul deputat și ex-prim-vicepremier Constantin Oboroc a criticat dur opoziția parlamentară și a folosit comparații cu animale la adresa unor lideri politici. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a spus că regretă mesajul transmis de Oboroc, scrie tv8.md..

„Ne-am disociat, ne pare rău și am avut și discuții pe interior. Nu a fost cel mai reușit mesaj, limbaj (...) Nu e metoda și instrumentul de luptă politică pe care îl agreăm”, a declarat astăzi președintele reales al PAS.

Potrivit lui Grosu, Oboroc nu este membru PAS, ci doar un invitat la congres, iar solicitarea de a ține un discurs ar fi venit din partea reprezentanților formațiunii din Nisporeni.

Anterior, purtătoarea de cuvânt a PAS, Adriana Vlas, a transmis scuze publice, precizând că formațiunea nu tolerează un astfel de comportament verbal, iar deputatul Radu Marian a declarat că fracțiunea regretă limbajul folosit, considerându-l inadmisibil.

La scurt timp după congres, cu reacții au venit liderii opoziției vizați în discurs. Liderul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, a criticat declarațiile, acuzând formațiunea de guvernare că ar fi tolerat un limbaj pe care îl consideră ofensator la adresa opoziției. El a calificat discursul lui Oboroc drept incompatibil cu valorile europene pe care PAS afirmă că le promovează.

Totodată, Costiuc a criticat lipsa unei reacții publice din partea conducerii partidului de guvernare și a președintei Maia Sandu în raport cu aceste declarații. Potrivit acestuia, mesajele transmise de pe scena Congresului ar fi încurajat discursul de ură și comentariile agresive apărute ulterior pe rețelele sociale.

De asemenea, primarul Ion Ceban a îndemnat partenerii internaționali să se sesizeze, întrucât, potrivit acestuia, guvernarea ar promova un comportament agresiv față de opoziție.

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