jurnal.md logojurnal
29 Mai 2026, 13:08
9 581
Grosu, despre cartea lui Guțul: Dar ea a scris-o?

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a ironizat pe seama apariției unei cărți a bașcanului Evghenia Guțul, condamnată definitiv astăzi la șapte ani de închisoare în dosarul privind finanțarea ilegală a Partidului „Șor”.

Grosu a pus la îndoială faptul că lucrarea ar fi fost scrisă de Guțul, relatează jurnal.md.

„Haideți, vă rog frumos… Dar ea a scris? Precis? (…) Dacă am să o văd, am să o răsfoiesc”, a declarat Igor Grosu.

Volumul „Cazul Guțul. Anatomia persecuției politice” a fost publicat în perioada în care Evghenia Guțul se află în detenție în Penitenciarul nr. 13. Cartea conține 30 de scrisori, unele trimise, altele nu, în care se vorbește despre relația Chișinău-Comrat, presupuse presiuni politice, arestarea și condițiile din penitenciar.

Evghenia Guțul a fost condamnată în august 2025 la șapte ani de închisoare pentru complicitate la finanțarea ilegală a Partidului „Șor”, declarat neconstituțional în 2023. Potrivit procurorilor, în perioada 2019 - 2022, Guțul ar fi participat la introducerea în Republica Moldova a unor sume de bani provenite de la un grup criminal organizat, în special din Federația Rusă. Bașcanul respinge acuzațiile.

jurnal.md logojurnal
