Grosu, despre blocajul privind alegerile din Găgăuzia: Fiecare zi de întârziere este în defavoarea autonomiei.

Potrivit lui Grosu, în urma mai multor runde de discuții desfășurate la Chișinău au fost identificate soluții privind particularitățile organizării scrutinului, însă procesul a fost blocat în ultimul moment, transmite moldpres.md.

„Acum o săptămână am răspuns la aceeași întrebare și spuneam că am găsit oameni raționali, interlocutori foarte buni, cu care am convenit cum trebuie organizate alegerile. Între timp, ceva s-a întâmplat acolo și am înțeles că o parte dintre deputați au boicotat ședința”, a declarat șeful Legislativului.

Acesta a afirmat că boicotul a fost organizat în principal de deputații socialiști din Adunarea Populară.

„Din câte am înțeles, aproximativ 13-15 deputați socialiști nu au participat. Dacă soluțiile propuse nu sunt bune, atunci veniți și propuneți altele care pot fi discutate. Dar să stai în timpul ședinței într-un local din apropiere și să bei cafea nu este un comportament politic matur”, a spus Grosu.

Președintele Parlamentului a menționat că blocajul a fost creat chiar de unii politicieni din autonomie, care ulterior au refuzat să participe la ședințele convocate pentru depășirea crizei.

În contextul demisiei președintelui interimar al Adunării Populare, Igor Grosu a declarat că autoritățile regionale trebuie să aleagă un nou conducător interimar și să reia procesul decizional.

„Fiecare zi de întârziere este în defavoarea Găgăuziei și, evident, a situației politice din Republica Moldova”, a subliniat Grosu.

Șeful Legislativului a respins ideea că soluția ar putea veni din exterior și a acuzat Federația Rusă că urmărește destabilizarea situației din regiune.

Potrivit acestuia, regulile propuse pentru desfășurarea alegerilor sunt aceleași care se aplică pe întreg teritoriul Republicii Moldova și vizează verificarea membrilor organelor electorale, transparența finanțării campaniilor și corectitudinea listelor electorale.

Totodată, Grosu a precizat că au fost păstrate toate particularitățile specifice regiunii, inclusiv pragul de vârstă de 21 de ani pentru candidați, sistemul uninominal și alegerea deputaților pe circumscripții.

„Toate particularitățile regiunii rămân valabile. În rest, este nevoie doar de voință politică”, a declarat președintele Parlamentului.

Igor Grosu a anunțat că va discuta atât cu colegii săi din Parlament, cât și cu reprezentanții din UTA Găgăuzia, îndemnându-i să dea dovadă de responsabilitate și maturitate politică pentru depășirea impasului.