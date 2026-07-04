Grosu: Comisia va verifica întreprinderile de stat, toate concursurile, componența consiliilor și prestația membrilor.

Igor Grosu susține că viitoarea comisie de anchetă privind activitatea întreprinderilor de stat va analiza modul în care au fost organizate concursurile pentru ocuparea funcțiilor din consiliile de administrație.

Oficialul a precizat că verificările vor viza toate întreprinderile de stat și nu vor ocoli nici eventualele legături de rudenie cu politicieni, transmite moldpres.md.

Întrebat de jurnaliști despre scopul comisiei de anchetă, Igor Grosu a declarat că aceasta va efectua o analiză amplă a activității întreprinderilor de stat.

„Misiunea acestei comisii este să analizeze toate întreprinderile de stat, felul în care au avut loc concursurile, cine face parte din aceste consilii, care a fost prestația lor și în câte consilii se regăsește aceeași persoană”, a afirmat președintele Parlamentului.

Grosu a respins, totodată, acuzațiile potrivit cărora reprezentanții PAS ar controla consiliile de administrație ale întreprinderilor de stat. El a spus că, din cele 76 de întreprinderi de stat, există 578 de funcții în consilii de administrație, comisii de cenzori și alte structuri similare, iar dintre acestea doar 12 sunt ocupate de persoane aflate în funcții de demnitate publică.

„Din 578 de poziții am fost curios să verific câți membri sunt acolo. Am găsit 12. Asta la capitolul că reprezentanții partidului sunt în toate aceste comisii. Nu. Sunt 12 și sunt secretari de stat, care sunt funcții de demnitate publică”, a declarat Grosu.

Șeful Legislativului a precizat că remunerația membrilor acestor consilii este raportată la salariul minim pe economie și diferă în funcție de structura din care fac parte.

„Maximum este echivalentul unui salariu minim. În unele consilii este 100% din salariul minim, în altele 50% sau 75%. Indemnizația se achită o dată pe lună”, a explicat acesta.

Igor Grosu a mai afirmat că raportul comisiei ar putea scoate la iveală situații în care aceeași persoană face parte din mai multe consilii de administrație sau cazuri în care printre membri se regăsesc rude ale unor deputați.

„O să vedeți acolo și oameni, rude ale unor deputați de aici. Nu neapărat din PAS”, a declarat președintele Parlamentului.

Inițiativa de creare a comisiei de anchetă aparține deputatului PAS Dinu Plîngău, care a propus ca din aceasta să facă parte nu doar deputați din toate fracțiunile parlamentare, ci și jurnaliști de investigație, precum și reprezentanți ai Centrului Național Anticorupție și ai Serviciului Fiscal de Stat.

„Trebuie de lucrat pe trei dimensiuni: angajări, profitabilitatea acestora și situația întreprinderilor aflate în procedura de insolvabilitate. Membri ai Comisiei să fie nu doar deputați din toate fracțiunile, dar și jurnaliști de investigație, cât și delegați de la CNA și FISC”, a subliniat Plîngău.

Crearea comisiei vine pe fondul scandalurilor din ultimele săptămâni privind activitatea unor întreprinderi de stat. Pe 1 iulie, președinta Maia Sandu a cerut verificarea tuturor întreprinderilor de stat pentru a stabili cum sunt utilizați banii publici și a solicitat CNA și Serviciului Fiscal de Stat să investigheze eventualele ilegalități, indiferent de apartenența politică sau de legăturile de rudenie ale persoanelor vizate.

Solicitarea șefei statului a fost făcută după scandalul de la MoldATSA, unde o investigație jurnalistică a scos la iveală nereguli privind CV-ul fostului director Dumitru Vangheli, care ulterior a fost demis. Totodată, în spațiul public au apărut controverse legate de angajarea și remunerarea purtătoarei de cuvânt a întreprinderii, Anastasia Taburceanu, precum și de indemnizațiile încasate de membrii unor consilii de administrație și de observatori din întreprinderile de stat.

Un alt caz intens discutat a fost cel al secretarei de stat de la Ministerul Energiei, Carolina Novac, criticată pentru remunerația de peste două milioane de lei obținută din activitatea în Consiliul de Observatori al Moldovagaz. În acest context, autoritățile susțin că viitoarea comisie de anchetă va analiza modul în care sunt administrate întreprinderile de stat, criteriile de numire în funcții și nivelul remunerațiilor acordate.