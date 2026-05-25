rupor.md
25 Mai 2026, 07:36
Grosu: Cetățenia rusă pentru locuitorii Transnistriei, o metodă de a suplini lipsa de soldați

Cetățenia Rusiei este o „momeală”, iar Putin încearcă să compenseze lipsa de soldați pe front, a declarat Igor Grosu, după anunțul privind simplificarea obținerii cetățeniei pentru locuitorii din Transnistria.

El a numit declarațiile liderului Transnistriei Vadim Krasnoselski conform cărora Chișinăul ar refuza sau ar retrage cetățenia „povești cu dragoni”, scrie rupor.md.

Potrivit oficialului, majoritatea locuitorilor din Transnistria sunt deja documentați de autoritățile constituționale și dețin pașapoarte ale diferitelor țări, inclusiv moldovenești, românești, bulgare și rusești.

„Nu vă lăsați păcăliți de dictator. El nu are nicio legătură cu voi. Pur și simplu vrea să compenseze ceea ce îi lipsește pe front. Uitați-vă câte pierderi sunt. Câți răniți. Spitalele din Rusia sunt supraaglomerate. În plus, este și o acțiune electorală în contextul așa-ziselor alegeri”, a declarat Igor Grosu jurnaliștilor.

Anterior, președintele Rusiei, Vladimir Putin, a semnat o lege care simplifică procedura de acordare a cetățeniei locuitorilor regiunii transnistrene. Prim-ministrul Moldovei, Alexandru Munteanu, a declarat că decizia Moscovei este o încercare de a compensa lipsa potențialilor soldați. Declarații similare a făcut și președinta Maia Sandu.

