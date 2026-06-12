Grosu, către Zaharova: Rusia trebuie să se salveze mai întâi pe sine.

Maria Zaharova, a declarat, în cadrul unui briefing de presă din 10 iunie, că UTA Găgăuzia și regiunea transnistreană ar pleda pentru apropierea de Moscova și că nu-și doresc unirea cu România, informează agora.md.

„Populația Găgăuziei și a Transnistriei are alte priorități de politică externă. Ei nu se văd nici în România, nici în Uniunea Europeană. Ei aspiră la menținerea unor relații cât mai apropiate și avantajoase cu Rusia. Ei văd în Rusia un protector”, a declarat reprezentanta oficială a Ministerului de Externe al Rusiei.

În replică, președintele Parlamentului R. Moldova, Igor Grosu, a declarat că Rusia trebuie să se salveze mai întâi pe sine.

Atunci când Federația Rusă încearcă să salveze, gen Autonomia Găgăuză sau Transnistria, vedeți în ce situații de blocaj ajung. Adică uitați-vă în Transnistria. Oamenii fug de acolo. Nu spun asta cu mare satisfacție. Oamenii trebuie să traverseze Nistru în fiecare zi, să vină la Chișinău, să câștige o bucată de pâine. Acesta e modelul societal, modelul de stat, pe care îl construiește sau îl promovează „lumea rusă”, care e Putin”, a declarat Grosu.

El a comentat și situația din Găgăuzia.

„Uitați-vă în Găgăuzia. Blocajul ăsta este alimentat și inspirat, susținut, promis de Federația Rusă. Eu le transmit foarte clar. Nu o să permitem nimănui să intervină în treburile interne ale R. Moldova. Deci să le fie clar și colegilor găgăuzi. Cu cât mai repede vă lepădați de acest stereotip, nostalgie, vis, că cumva o să vină cineva și o să vă ajute și o să vă finanțeze, lucrul acesta nu o să se întâmple. Aici este R. Moldova și o să se aplice legislația R. Moldova”, a subliniat președintele Parlamentului.



